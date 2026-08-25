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«Рано или поздно она меня просто задушит». Антонелли — о знаменитой цепочке

«Рано или поздно она меня просто задушит». Антонелли — о знаменитой цепочке
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал историю ожерелья, которое носит ещё со времён выступлений в картинге.

«Это знаменитое ожерелье. Не знаю, видели ли вы видео, где я гоняю на картинге в… ну, не так давно, примерно в 2019-2020 годах, и на мне была эта цепочка. А с тех пор, как я пришёл в Формулу-1, ты, конечно, гораздо больше тренируешь шею, поэтому цепочка стала мне очень тесной. Думаю, рано или поздно она меня просто задушит. Но это был подарок моей мамы, который она подарила мне, когда мы были на пляже на Сардинии. Это хвост кита, и говорят, что он приносит удачу. Поэтому с тех пор я всегда его ношу и держу при себе», — рассказал Антонелли для GQ Sports.

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