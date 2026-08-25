«Шалости на день рождения». Андреа Кими Антонелли показал, как отмечает своё 20-летие

Лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли поделился фотографиями с празднования своего 20-летия, которое отмечает в небольшом перерыве между Гран-при Нидерландов в Зандворте и Гран-при Италии в Монце.

Гонка в Нидерландах стала последней для Антонелли в качестве тинейджера Фото: Из личного архива Кими Антонелли

«Шалости на день рождения», — гласит подпись к фотографии. Юноша отмечает 20-летие в кругу друзей и семьи. Он также поблагодарил всех фанатов и близких за поздравления.

Антонелли проводит второй сезон в Формуле-1. За 12 гонок текущего сезона итальянец одержал победы на этапах в Китае, Японии, Майами, Канаде, Монако и Бельгии. Также он поднялся на подиум в Австралии, Австрии, Венгрии и Нидерландах. После гонки в Зандворте Антонелли продолжает удерживать лидерство в личном зачёте, имея в активе 242 очка.