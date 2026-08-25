Пилоты Формулы-3 вызвали 19 красных флагов во время тестов на «Мадринге»

Сессии Формулы-3 на новом мадридском автодроме Формулы-1 за один день 19 раз останавливались красными флагами. Об этом сообщил фотограф Формулы-1 Ким Иллман.

«За сегодня сессии Формулы-3 на новом мадридском автодроме Формулы-1 прерывались красными флагами 19 раз. Это произошло во время двух трёхчасовых тренировочных сессий. Впервые на новой трассе выступили болиды с открытыми колёсами, и молодые пилоты регулярно оказывались в стенах. Впрочем, если учитывать новизну трассы, отсутствие опыта у гонщиков и небольшое количество зон безопасности, такого развития событий, вероятно, стоило ожидать.

Больше всего аварий произошло в пятом повороте. Перед шиканой находится зона интенсивного торможения, которая станет одним из главных мест для обгонов на трассе длиной 5,4 км. Дополнительные сложности создавали слепые повороты, а на выходе из шиканы машины проходили буквально в нескольких миллиметрах от стены. Конечно, около 30 пилотов Формулы-3 значительно менее опытны, чем гонщики Формулы-1, которые впервые опробуют трассу в первой тренировке 11 сентября. Многие участники сегодняшних сессий поначалу не могли разобраться с конфигурацией, однако большинство в итоге признались, что трасса им понравилась.

Сам автодром уже готов принимать соревнования, однако в фан-зоне ещё предстоит выполнить значительный объём работ», — написал Иллман на своей странице в социальной сети.

Напомним, на «Мадринге» с сезона-2026 будет проходить Гран-при Испании. В этом году гонка дебютирует после этапа в Италии, с 11 по 13 сентября.