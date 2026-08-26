Netflix подтвердил девятый сезон документального сериала про Формулу-1 Drive to Survive

Стриминговый сервис Netflix подтвердил возвращение документального сериала Drive to Survive на девятый сезон. Новый выпуск будет посвящён чемпионату мира 2026 года.

Сериал впервые вышел на платформе в 2019 году и получил широкую популярность благодаря съёмкам из-за кулис чемпионата и доступу к внутренней жизни команд и пилотов. В девятом сезоне создатели расскажут о событиях сезона-2026. Одной из центральных историй может стать борьба пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли — итальянец стал самым молодым лидером чемпионата в истории Формулы-1. Также внимание будет уделено развитию машин ведущих команд и изменению расстановки сил по ходу сезона.

Отдельная сюжетная линия связана с будущим Макса Ферстаппена. Нидерландский пилот недавно продлил контракт с «Ред Булл» до конца 2030 года, окончательно закрыв вопрос о возможном переходе в другую команду. Большинство пилотов также уже определились со своими контрактами на сезон-2027.

Исполнительные продюсеры сериала Джеймс Гэй-Рис и Пол Мартин из компании Box to Box, которая занимается производством проекта, рассказали о планах на новый сезон.

Мы очень рады работать над девятым сезоном этого культового шоу. В этом году мы собираемся погрузиться глубже, чем когда-либо прежде, в скрытые уголки этого потрясающего вида спорта.

Дата выхода девятого сезона Drive to Survive на Netflix пока не объявлена.