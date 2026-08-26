Андерсон не поверил в слова Вольфа о нехватке денег у «Мерседеса» на обновления болида

Бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон усомнился в словах руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, что команда не может развивать машину с тем же темпом, что и соперники, из-за нехватки средств.

«Удивительно слышать, как Тото Вольф говорит, что у «Мерседеса» нет денег на развитие машины в том же темпе, что и у соперников. Это должно означать, что производство компонентов обходится им дороже, чем другим командам. Если «Макларен», «Феррари» и «Ред Булл» могут развивать свои машины в рамках потолка расходов, то «Мерседес», безусловно, тоже должен быть способен на это.

Им нужно немного поломать голову над этой ситуацией, потому что их догоняет больше одной команды. Это всегда вызывает беспокойство, поскольку можно потерять много очков, а не всего несколько здесь и там. Это ещё не кризис для «Серебряных стрел», но это проблема, которой необходимо заняться как можно скорее», — приводит слова Андерсона F1oversteer.