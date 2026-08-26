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Diario SPORT предоставил фото, подтверждающее встречу Вольфа с «Астон Мартин» в Зандворте

Diario SPORT предоставил фото, подтверждающее встречу Вольфа с «Астон Мартин» в Зандворте
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Испанское издание Diario SPORT опубликовало фотографию журналиста Хорхе Пейро, якобы подтверждающую встречу руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа с представителями «Астон Мартин» в паддоке Гран-при Нидерландов.

Самокат с инициалами Вольфа у моторхоума «Астон Мартин»

Самокат с инициалами Вольфа у моторхоума «Астон Мартин»

Фото: x.com/JPEIR0

Как отмечает источник, это уже второй подобный визит Вольфа в расположение «Астон Мартин» в этом сезоне. Ранее он был замечен в паддоке британской команды на Гран-при Барселоны-Каталуньи. А владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл также посещал моторхоум «Мерседеса» на Гран-при Австралии.

После 12 этапов сезона-2026 «Астон Мартин» занимает 10-е из 11 команд место в Кубке конструкторов. Все три очка набрал Фернандо Алонсо.

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Источник: «Астон Мартин» ведёт переговоры с Тото Вольфом о поставке двигателей с 2028 года