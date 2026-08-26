Вассёр — о «Феррари» на ГП Нидерландов: возникли проблемы с исполнением

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр признал, что команда потеряла много времени из-за ошибок в исполнении по ходу Гран-при Нидерландов.

«Да, в гонке темп был неплохим, но у нас возникли проблемы с исполнением. На втором старте Шарль [Леклер] плохо стартовал. Мы потеряли позицию относительно Оскара Пиастри, который был на жёстких шинах, и на этом отрезке гонки потеряли много времени.

Затем у нас был неудачный пит-стоп Шарля, и мы снова потеряли позицию. Возникла определённая путаница, и это немного обидно, потому что, думаю, темп у нас был сильным, по крайней мере лучше, чем у «Мерседеса». Но получилось как получилось. Теперь нам нужно тщательно разобраться в том, что мы сделали и где ошиблись, понять, почему на старте на мягких шинах потеряли позицию, и постараться выступить лучше на следующей неделе», — приводит слова Вассёра RacingNews365.