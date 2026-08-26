Лоусон высказался о нынешней машине «Ред Булл», сравнив её с прошлогодней RB21

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон, заменивший основного пилота «Ред Булл» Исака Хаджара на Гран-при Нидерландов, рассказал, что ему сложно сравнивать нынешний RB22 с прошлогодним RB21, поскольку в прошлом сезоне он провёл за рулём машины всего два уикенда.

«Если честно, учитывая то, как прошли те два уикенда в прошлом году, на двух трассах, где я никогда раньше не выступал, я до сих пор не могу сказать, какое у меня мнение о той машине и каково было ей управлять. Мне кажется, RB22 я почувствовал себя комфортнее уже за один уикенд, так что сравнивать их очень сложно.

Машина, очевидно, совершенно другая с аэродинамической точки зрения. Кроме того, мы, пилоты, всегда стараемся сделать машину максимально комфортной для себя. И есть определённые вещи, которые невозможно автоматически изменить, когда ты пересаживаешься в машину всего на один уикенд. Поэтому в этой машине есть некоторые элементы, которые отличаются от моей точки зрения на комфорт пилота, и мне пришлось к ним привыкать. Не вдаваясь в подробности, именно это, вероятно, оказалось самым сложным», — приводит слова Лоусона Motorsport.