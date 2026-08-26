Китай может открыть сезон-2027 из-за ситуации на Ближнем Востоке

Гран-при Китая стал одним из основных кандидатов на проведение первого этапа сезона Формулы-1 2027 года, если чемпионат не сможет начать год с гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Race.

Как пишет издание, Формула-1 внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке после конфликта, который разгорелся между США и Ираном в феврале. Решения, которые чемпионат примет в ближайшие несколько недель, могут повлиять как на заключительную часть нынешнего сезона, так и на календарь 2027 года.

Изначальный план Ф-1 предусматривает начало следующего сезона двумя гонками на Ближнем Востоке: 14 марта — Гран-при Бахрейна; 21 марта — Гран-при Саудовской Аравии. Спустя неделю предполагается провести тройник Австралия, Япония, Китай. Однако, если ситуация в регионе не улучшится к концу сентября, Формуле-1, вероятно, придётся пересмотреть планы по началу сезона.

По информации источника, главным альтернативным сценарием станет старт чемпионата в марте с Гран-при Китая, после которого состоится этап в Японии. Перенести начало сезона в Австралию значительно раньше не получится. Строительство нового здания пит-лейна в Мельбурне не будет завершено к более раннему сроку, поэтому Гран-при Австралии, который неоднократно открывал чемпионат в предыдущие годы, может пройти уже после азиатских этапов. В таком случае Австралия либо станет третьей гонкой тройного уикенда вместе с Китаем и Японией, либо состоится отдельно.

После этого Формуле-1 предстоит решить, стоит ли проводить этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии в апреле в надежде на улучшение ситуации на Ближнем Востоке или перенести их ещё дальше, сдвинув остальные гонки календаря.