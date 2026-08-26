Тимур Шагалиев станет первым пилотом на международном этапе с российским флагом

Российский пилот Тимур Шагалиев выступит на этапе чемпионата китайской Формулы-4 в Чэнду с российским флагом на болиде. Гонщик примет участие в соревнованиях в составе команды Asia Racing Team, видео с флагом он поделился в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Тимура Шагалиева

Ранее Всемирный совет по автоспорту ФИА отменил ряд ограничений для российских и белорусских пилотов, команд и отдельных участников. В частности, теперь им разрешено выступать в международных и зональных соревнованиях без обязательства о нейтралитете, а также демонстрировать национальную символику, цвета и флаги на форме, оборудовании и автомобилях и исполнять национальные гимны.

Шагалиев в текущем сезоне китайской Формулы-4 занимает второе место после трёх этапов, на его счету 175 очков и две победы.