«Будем предельно честны друг с другом». Мекис — о сотрудничестве с Ферстаппеном

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал, как команда намерена выстраивать работу с четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном после продления контракта с нидерландским пилотом.

«Это никак не связано с моментами лидерства. Это командная работа. 2000 человек работают и пытаются предоставить факты, которые убедят Макса в том, что в будущем мы способны создать лучший пакет и что его вклад используется должным образом, чтобы мы смогли создать этот лучший пакет.

Именно ради этого коллектив работает днём и ночью, и мы не собираемся менять наш подход. Мы по-прежнему будем предельно честны друг с другом, мы по-прежнему будем жаловаться, когда машина недостаточно быстрая. Мы по-прежнему будем выражать своё недовольство, когда чувствуем, что могли добиться большего или развиваемся недостаточно быстро. Именно это заставляет нас каждый день вставать с постели, и мы не собираемся от этого отказываться. Но это то, что мотивирует каждого человека в разных сферах, и это то, что мотивирует Макса каждый день», — приводит слова Мекиса RacingNews365.