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Ральф Шумахер посоветовал Расселлу принять факт, что Антонелли — первый номер «Мерседеса»

Ральф Шумахер посоветовал Расселлу принять факт, что Антонелли — первый номер «Мерседеса»
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что Джорджу Расселлу стоит принять нынешний статус своего напарника Андреа Кими Антонелли в «Мерседесе».

«Он выиграл только одну из последних шести гонок, но это тоже нужно учитывать. В 12 гонках Кими Антонелли 10 раз финишировал на подиуме. В двух случаях, когда ему не удалось этого сделать, возникали технические проблемы. Так что эта статистика уже очень впечатляет. Единственный вопрос — сможет ли он продолжать в том же духе, но, судя по всему, в этот уикенд это тоже не стало проблемой.

Он продолжает добиваться результата, стабильно выступает и не допускает ошибок. С этой точки зрения он просто явно лучший пилот в команде, и он будет становиться только сильнее. Если учитывать, насколько мало у него опыта по сравнению с другими, он ещё очень далёк от своего полного потенциала.

Поэтому, на мой взгляд, он явно первый номер «Мерседеса». И, думаю, Расселл это понял. Я считаю, ему было бы разумно принять ситуацию, двигаться от гонки к гонке и стараться быть сильным — конечно, ещё сильнее Антонелли, это и должно быть целью. Но при этом, думаю, ему стоит немного умерить пыл в том, как он воспринимает и решает эту ситуацию внутри команды», — приводит слова Шумахера GPblog.

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