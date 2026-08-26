15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стелла — о словах Вольфа про нехватку бюджета: хотелось бы поверить, но не могу

Стелла — о словах Вольфа про нехватку бюджета: хотелось бы поверить, но не могу
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал слова Тото Вольфа о том, что «Мерседес» не располагает достаточным бюджетом для развития машины с той же скоростью, что и соперники.

«Мне бы хотелось вам поверить, но не могу. И дело в том, что из-за регламента на силовые установки 2027 года все команды получат дополнительные финансовые возможности в рамках потолка расходов. Если я не ошибаюсь, речь идёт примерно о $ 3 млн, которые можно будет использовать при расчёте потолка расходов за 2026 год.

Я уверен, что «Мерседес», увидев, как соперники сделали шаг вперёд, постарается воспользоваться тем развитием, которое наверняка уже идёт за кулисами. Я убеждён, что в аэродинамической трубе их машина значительно быстрее той, что сейчас выступает на трассе. Теперь они захотят превратить часть этого потенциала в обновления, которые действительно появятся на машине.

Я почти уверен, что они привезут обновления. Конечно, было бы хорошо, если бы они этого не сделали, но я даже не хочу об этом думать», — приводит слова Стеллы GPblog.

Материалы по теме
«У нас нет денег, чтобы добавлять обновления». Вольф — о темпе развития «Мерседеса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android