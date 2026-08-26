Хэмилтон назвал, чего ждёт от «Феррари» во второй половине сезона

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон («Феррари») рассказал, чего ожидает от итальянской команды во второй половине сезона в интервью перед Гран-при Нидерландов.

«Нам по-прежнему нужно продолжать развивать нашу машину. У нас определённо есть много областей, которые необходимо улучшить, но мы проделали большой путь. Я очень горжусь теми шагами, которые мы сделали перед началом сезона и по ходу чемпионата. Для каждой команды это был серьёзный вызов. Естественно, с новым регламентом все команды допускали ошибки, и нам просто нужно продолжать двигаться вперёд.

Все в команде действительно воодушевлены, все очень сосредоточены. В команде очень много веры в себя, и это действительно здорово видеть. Мы постоянно добавляем машине скорости и продолжаем развивать её. Поэтому я не могу особо ничего больше требовать. Думаю, от команды мне больше ничего и не нужно, кроме того, чтобы во второй половине сезона мы постарались лучше исполнять задуманное», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.