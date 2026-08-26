«Это всё равно что бороться со связанными руками». Комацу — о проблемах «Хааса»

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу признал, что финансовые ограничения мешают команде развивать машину в соответствии с возможностями её сотрудников.

«Я хотел бы, чтобы мы могли работать в рамках потолка расходов, но это не так. Одна из моих главных задач — обеспечить финансирование команды, чтобы мы могли работать в пределах установленного лимита. Нас обошли в плане развития, но это не значит, что наши ребята не способны на большее. Наоборот, они проделывают фантастическую работу: работают как единая команда, у нас есть внутренняя культура, в которой никто не обвиняет друг друга. Но до сих пор я не смог предоставить им достаточно инструментов, чтобы они могли показать, на что способны. По отношению к нашим ребятам несправедливо, что они сталкиваются с такими ограничениями. Это всё равно что бороться со связанными руками.

То, чего мы добились в начале этого года, совершенно не ожидалось. Нельзя ожидать, что самая маленькая команда будет показывать такие результаты, какие мы демонстрировали в начале сезона, в год крупнейшего изменения регламента. Для нас такой темп был неустойчивым. Мне нужно увеличить доходы команды и создать для наших ребят более благоприятные условия. Всё остальное у нас есть: и команда, и подходящие пилоты. Я пытаюсь добиться этого как можно скорее и провожу очень хорошие переговоры, но на это нужно время», — приводит слова Комацу издание FormulaPassion.