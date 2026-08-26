Палмер назвал условие, при котором Норрис сможет вернуться в борьбу за титул

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер оценил шансы действующего чемпиона из «Макларена» Ландо Норриса после побед в Венгрии и Нидерландах вернуться в борьбу за титул.

«В последние годы результаты «Макларена» в плане развития машины не имеют себе равных. Похоже, команде удаётся добиться отличной корреляции между данными с базы и трассы, что вновь позволяет ей вернуться в борьбу. Настоящей проверкой станет Монца. Если посмотреть на скорости на этой трассе, «Макларен» великолепен в быстрых поворотах, более уязвим в медленных и определённо уступает «Мерседесу» а прямых. В Монце нет необходимости выбирать между уровнями прижимной силы: всё будет зависеть от скорости на прямых и прохождения медленных поворотов. Поэтому если «Макларену» удастся быть быстрым и там, это станет хорошим сигналом для возможного рывка в конце сезона.

В прошлом году Макс Ферстаппен доказал, что возможно всё, едва не отыграв отставание и не завоевав титул, находясь на ещё более далёкой позиции, чем сейчас Норрис. Кроме того, на следующем этапе Кими Антонелли предстоит штраф за потерю позиций на старте домашней гонки, что также может помочь сократить отставание. При этом мы знаем, что в этом сезоне у «Мерседеса» уже возникали проблемы с надёжностью. Но внутреннее ощущение всё ещё подсказывает мне, что Норрис слишком далеко отстал, чтобы включиться в борьбу за ещё один чемпионский титул, особенно учитывая, как сейчас выступает Антонелли.

Однако после последних двух гонок полностью списывать его со счетов уже сложно. И в «Мерседесе» наверняка понимают, что при нынешнем уровне выступлений Норриса команда не может позволить себе серьёзных ошибок, которые дадут ему возможность вернуться в борьбу», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.