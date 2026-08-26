Култхард отметил зрелость Лоусона в дебютной гонке за «Ред Булл»

Бывший пилот «Ред Булл» Дэвид Култхард высоко оценил выступление Лиама Лоусона на Гран-при Нидерландов.

«Лиам великолепно выступил. Думаю, то, что он показал в квалификации, было очень впечатляюще. Одинаковая силовая установка, вероятно, сильно помогла ему адаптироваться, но больше всего меня впечатлила зрелость его выступления. Она напомнила нам, почему ему дали возможность выступать в Формуле-1.

Если быть критичными, нужно признать, что были моменты, когда он не совсем оправдывал ожидания, связанные с тем потенциалом, благодаря которому получил место в Формуле-1. Но то, что он показал в этот уикенд, напомнило нам: это качественный пилот, который заслуживает места в Формуле-1», — приводит слова Култхарда издание F1oversteer.