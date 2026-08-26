15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Култхард отметил зрелость Лоусона в дебютной гонке за «Ред Булл»

Култхард отметил зрелость Лоусона в дебютной гонке за «Ред Булл»
Комментарии

Бывший пилот «Ред Булл» Дэвид Култхард высоко оценил выступление Лиама Лоусона на Гран-при Нидерландов.

Формула-1 2026. Этап 12, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
23 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2:04:44.859
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+11.536
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.906

«Лиам великолепно выступил. Думаю, то, что он показал в квалификации, было очень впечатляюще. Одинаковая силовая установка, вероятно, сильно помогла ему адаптироваться, но больше всего меня впечатлила зрелость его выступления. Она напомнила нам, почему ему дали возможность выступать в Формуле-1.

Если быть критичными, нужно признать, что были моменты, когда он не совсем оправдывал ожидания, связанные с тем потенциалом, благодаря которому получил место в Формуле-1. Но то, что он показал в этот уикенд, напомнило нам: это качественный пилот, который заслуживает места в Формуле-1», — приводит слова Култхарда издание F1oversteer.

Материалы по теме
Лоусон высказался о нынешней машине «Ред Булл», сравнив её с прошлогодней RB21