В Имоле подтвердили готовность принять Гран-при Формулы-1 в нынешнем сезоне

Президент Автомобильного клуба Италии (ACI) Джеронимо Ла Русса сообщил, что Италия готовит план проведения второго Гран-при Формулы-1 в стране в нынешнем сезоне, если из-за ситуации на Ближнем Востоке чемпионат не сможет завершиться в Абу-Даби.

«Учитывая сложную международную ситуацию на Ближнем Востоке, мы совместно с правительством и спортивными организациями работаем над тем, чтобы быть готовыми организовать второй Гран-при Формулы-1 в нашей стране, потенциально уже через несколько месяцев в рамках нынешнего сезона. «Имола — идеальное решение для проведения ещё одного этапа чемпионата мира Формулы-1», — приводит слова Ла Руссы GPblog.

Ранее генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что сезон всё же закончится этапом в Абу-Даби.