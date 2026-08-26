Доменикали надеется, что продление Ферстаппена положит конец слухам о его уходе

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали прокомментировал продление контракта Макса Ферстаппена с «Ред Булл».

«Новость о том, что Макс остаётся в «Ред Булл“ на ближайшие несколько лет, — вишенка на торте этого уикенда. Это отличная новость. Я очень горд и счастлив, потому что Макс — чемпион мира, человек мирового уровня с яркой индивидуальностью в нашем спорте, и я не могу представить Формулу-1 без него. Я очень рад, что теперь эта новость стала официальной и все разговоры, которые велись до сих пор, потеряют смысл. Теперь я уверен, что команда будет сосредоточена на том, чтобы быть как можно сильнее и дать Максу лучшую машину, какую только возможно», — приводит слова Доменикали портал RaceFans.