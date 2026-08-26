15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Браунинг проведёт первую тренировку ГП Италии за «Уильямс» вместо Албона

Браунинг проведёт первую тренировку ГП Италии за «Уильямс» вместо Албона
Комментарии

Пилот Люк Браунинг вновь сядет за руль болида «Уильямс» в первой тренировке Гран-при Италии в Монце. В ходе сессии британец заменит основного гонщика Алекса Албона.

Для Браунинга это станет второй первой тренировкой в сезоне-2026 и шестой в общей сложности в составе «Уильямса». Первую полноценную практику этого сезона он провёл на этапе в Шпильберге, Австрия.

«Я очень рад, что у меня снова появилась возможность провести первую тренировку с Atlassian Williams F1 Team. Это отличная возможность проехать много важных кругов на FW48, лучше понять машину и помочь команде получить полезные данные и обратную связь для работы в Гроув», — приводит слова Браунинга официальный сайт команды.

Материалы по теме
Люк Браунинг рассказал, чему учится у Сайнса и Албона в «Уильямсе»
Комментарии