Браунинг проведёт первую тренировку ГП Италии за «Уильямс» вместо Албона

Пилот Люк Браунинг вновь сядет за руль болида «Уильямс» в первой тренировке Гран-при Италии в Монце. В ходе сессии британец заменит основного гонщика Алекса Албона.

Для Браунинга это станет второй первой тренировкой в сезоне-2026 и шестой в общей сложности в составе «Уильямса». Первую полноценную практику этого сезона он провёл на этапе в Шпильберге, Австрия.

«Я очень рад, что у меня снова появилась возможность провести первую тренировку с Atlassian Williams F1 Team. Это отличная возможность проехать много важных кругов на FW48, лучше понять машину и помочь команде получить полезные данные и обратную связь для работы в Гроув», — приводит слова Браунинга официальный сайт команды.