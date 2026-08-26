LEGO проведёт бесплатные мероприятия в Милане и Монце в честь М. Шумахера на ГП Италии

Компания LEGO организует несколько бесплатных мероприятий для болельщиков Формулы-1 во время Гран-при Италии 2026 года. Акции пройдут с 3 по 6 сентября в Милане, на автодроме в Монце и в центре города Монца. Главной частью программы станет посвящённая Михаэлю Шумахеру и «Феррари» акция в Милане. В этом году исполняется 30 лет с момента перехода семикратного чемпиона мира в итальянскую команду. Об этом сообщает издание F1ingenerale.

В Piazza Sempione возле Арки мира установят три масштабные конструкции из LEGO, на которых после захода солнца будут проходить световое и видеошоу, посвящённые Ferrari F2004 и Михаэлю Шумахеру. Официальное открытие состоится 3 сентября в 19:30 по местному времени. В следующие дни шоу будет проходить каждые 30 минут с 19:00 до 22:00.

Там же посетители смогут принять участие в создании большой мозаики с изображением Шумахера и Ferrari F2004. Проект разработал Риккардо Занджелми — единственный в Италии сертифицированный LEGO Professional. Мозаика размером 3 × 1,8 м будет состоять почти из 85 000 деталей 22 цветов. Все активности на площади будут бесплатными.

На территории Национального автодрома Монца LEGO разместит в фан-зоне площадку The Home of LEGO F1. Болельщики смогут увидеть элементы масштабной модели болида LEGO, включая переднее антикрыло и руль, а также зайти внутрь двух гигантских шлемов. Посетителям предложат создать собственную минифигурку команды Формулы-1 и распечатать для неё командный пропуск. Кроме того, в фан-зоне будет работать LEGO Pit Shop с товарами, посвящёнными Формуле-1.

Мероприятия продолжатся в центре Монцы в рамках Monza FuoriGP. На площади Рома возле Palazzo dell'Arengario организуют две зоны. В одной будут представлены развлечения для детей и семей, а во второй — коллекционные наборы, посвящённые шлемам пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона. Посетить площадку в Palazzo dell'Arengario также можно будет бесплатно: 3 сентября с 18:00 до 20:00, а с 4 по 6 сентября — с 10:00 до 20:00.