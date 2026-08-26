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«Реал» Мадрид стал новым партнёром Гран-при Испании Формулы-1

«Реал» Мадрид стал новым партнёром Гран-при Испании Формулы-1
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«Реал» Мадрид стал новым локальным партнёром Гран-при Испании Формулы-1, который впервые пройдёт на мадридской трассе «Мадринг». Соглашение рассчитано на дебютный этап в столице Испании, который состоится 11-13 сентября 2026 года. Об этом сообщает издание Marca со ссылкой на соглашение, объявленное организаторами сегодня, 26 августа.

Сотрудничество стало возможным в том числе благодаря близкому расположению трассы и спортивной базы «Реала» в Вальдебебасе. Северный вход на «Мадринг» находится примерно в 200 метрах от главных ворот Real Madrid City.

В рамках соглашения организаторы Гран-при смогут использовать некоторые объекты футбольного клуба во время гоночного уикенда. Это позволит «Мадрингу» расширить операционные возможности и задействовать инфраструктуру, расположенную непосредственно рядом с трассой. Сам «Реал» также получит присутствие на территории Гран-при. Клуб будет представлен в нескольких зонах гостеприимства «Мадринга», где ожидается участие легенд команды и других известных представителей «Реала».

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