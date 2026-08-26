ФИА объявила результаты проверки ADUO. «Мерседес» и «Феррари» смогут доработать моторы

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила результаты первых двух официальных проверок системы ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), введённой в Формуле-1 в сезоне-2026. По итогам анализа «Ред Булл» признан производителем наиболее эффективной силовой установки, а его соперники получили дополнительные возможности для разработки двигателей.

По результатам проверки «Мерседес» признан более чем на 2% отстающим от эталонного показателя. Поэтому немецкому производителю предоставлена дополнительная возможность провести одну модернизацию силовой установки в 2026 году и ещё одну в 2027-м.

Для «Феррари», «Ауди» и «Хонды» отставание оказалось больше 4%. Эти производители получили максимальный объём дополнительных возможностей — по две модернизации в 2026 и 2027 годах.

«Мерседес» также получил дополнительные ресурсы в рамках финансового и технического лимитов: $ 3 млн к потолку расходов и 70 дополнительных часов стендовых испытаний. Размер дополнительных ресурсов зависит от величины отставания производителя от эталонного показателя. При дефиците:

от 4% до 6% — дополнительно $ 4,65 млн и 100 часов стендовых испытаний;

от 6% до 8% — $ 6,35 млн и 150 часов;

от 8% до 10% — $ 8 млн и 190 часов.

При этом ФИА не раскрыла точное положение «Феррари», «Ауди» и «Хонды» внутри этой шкалы.

Регламент ADUO позволяет командам, уступающим лидеру по эффективности силовой установки, получить дополнительные возможности для сокращения отставания. При этом ФИА не уточнила методику расчёта показателей, на основании которых определялось преимущество «Ред Булл».

Последний период оценки ADUO в сезоне-2026 охватит с 12 по 18-й этапы чемпионата — от Гран-при Нидерландов до Гран-при Мехико.