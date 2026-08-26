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ФОМ откладывает решение по гонкам в Катаре и Абу-Даби из-за финансовой выгоды — GPblog

ФОМ откладывает решение по гонкам в Катаре и Абу-Даби из-за финансовой выгоды — GPblog
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Команды Формулы-1 хотели бы получить от Formula One Management (ФОМ) скорейшее решение по поводу Гран-при Катара и Абу-Даби, но руководство чемпионата не торопится с отменой этапов в надежде сохранить доходы. Об этом сообщает издание GPblog.

По информации источника, все в паддоке понимают, что провести гонки на Ближнем Востоке в этом году невозможно из-за продолжающегося конфликта между США и Ираном. Однако ФОМ откладывает решение «в надежде на чудо», чтобы получить огромные отчисления от организаторов этапов в Катаре и Абу-Даби. В случае отмены этих гонок им на замену будет добавлен один этап в Имоле.

Сообщается, что команды уже забронировали отели в окрестностях Имолы на первый уикенд декабря в качестве подготовки к возможной замене. В свою очередь, организаторы Гран-при Саудовской Аравии начали предварительную продажу билетов на 2027 год, несмотря на нестабильную ситуацию в регионе.

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