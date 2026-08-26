Решение по апелляции на снятие штрафов с Гасли может занять до трёх недель — The Race

Международная автомобильная федерация (ФИА) может вынести решение по апелляции «Макларена» и «Ред Булл» на итоговую классификацию Гран-при Монако только через две-три недели, сообщает The Race. Закрытое заседание Международного апелляционного суда ФИА прошло 25 августа в Париже.

Разбирательство связано с Пьером Гасли из «Альпин», который первоначально финишировал третьим в Монако, однако получил два пятисекундных штрафа за превышение скорости на пит-лейне — 60,1 и 60,4 км/ч при установленном лимите 60 км/ч. В результате француз опустился на седьмое место, а третья позиция досталась пилоту «Ред Булл» Исаку Хаджару.

Позднее «Альпин» подала запрос на пересмотр решения. Команда представила новые данные, согласно которым при настройке системы измерения скорости была допущена ошибка: расстояние между контрольными петлями оказалось на 77 см короче, чем использовавшееся при расчётах. Из-за этого ФИА не могла доказать, что Гасли действительно превысил установленный лимит. Штрафы отменили, а Гасли вернули третье место.

«Макларен» и «Ред Булл» обжаловали это решение. Команды указывают на проблему с тем, что другие гонщики, в частности пилот «Макларена» Оскар Пиастри, получили аналогичные штрафы непосредственно во время гонки и отбыли их. После завершения гонки отменить такие санкции уже невозможно, тогда как наказание Гасли, назначенное после финиша, удалось пересмотреть. Именно этот вопрос стал одной из центральных тем заседания. «Макларен» также добивается разъяснений относительно более широких принципов применения и пересмотра спортивных санкций в Формуле-1.

По информации The Race, участникам разбирательства сообщили, что из-за сложности юридических аргументов решение может занять от двух до трёх недель. Таким образом, окончательная судьба третьего места Гран-при Монако пока остаётся неизвестной.