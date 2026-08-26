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Источник: Лиам Лоусон остался в распоряжении «Ред Булл» до Гран-при Италии

Источник: Лиам Лоусон остался в распоряжении «Ред Булл» до Гран-при Италии
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В «Ред Булл» решили сохранить новозеландского пилота Лиама Лоусона в распоряжении основной команды перед Гран-при Италии, который пройдёт через две недели. По информации GPblog, команда готовит Лоусона к возможному повторному выступлению за «Ред Булл», если Исак Хаджар, восстанавливающийся после травмы запястья, не успеет вернуться в строй к этапу в Монце.

Сообщается, что если в течение следующей недели станет ясно, что Хаджар ещё не готов выступать, Лоусон вновь сядет за руль. Именно поэтому команда решила пока оставить новозеландца в своём распоряжении, чтобы в случае необходимости он подошёл к следующему этапу лучше подготовленным, чем к Гран-при Нидерландов.

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