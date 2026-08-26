Аяо Комацу — об этапах в Катаре и Абу-Даби: чем раньше будет принято решение, тем лучше

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу заявил, что команды Формулы-1 хотели бы получить скорейшее решение от Formula One Management (ФОМ) по поводу Гран-при Катара и Абу-Даби, но понимают причины, по которым руководство чемпионата откладывает принятие решения.

«Что касается первых двух гонок — в Бахрейне и Саудовской Аравии — у нас были довольно точные прогнозы. Теперь добавилась ещё одна гонка (в Малайзии. — Прим. «Чемпионата»), но две гонки в конце сезона — в Катаре и Абу-Даби — нам немного сложнее организовать с финансовой точки зрения именно из-за того, что они проходят так поздно в календаре.

Конечно, было бы лучше принять решение раньше, но я понимаю, что это сложно. Разумеется, чем раньше будет принято решение, тем лучше. Думаю, все находятся в одинаковой ситуации. Генеральный директор Стефано [Доменикали], конечно же, делает всё возможное, чтобы эти две гонки состоялись, и именно поэтому он старается отложить принятие решения как можно дольше», — приводит слова Комацу издание GPblog.