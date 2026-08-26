«Стал бы героем, если бы риск сработал». Ральф Шумахер — об аварии Ферстаппена в Зандворте

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что авария четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена на Гран-при Нидерландов была вызвана не просто ошибкой, а желанием нидерландского гонщика рискнуть в сложных условиях.

«Что вообще значит «ошибка пилота», когда речь идёт о Максе? Думаю, гонщик, который практически всегда едет на пределе, особенно в таких переменчивых условиях, способен серьёзно влиять на исход гонки. Мы говорим о пилоте, который любит гоняться под дождём и получает от этого удовольствие. На частично мокрой трассе он особенно способен показать разницу. Но при этом он был довольно сильно разочарован машиной.

Тогда, конечно, можно сказать, что это была ошибка пилота или что он просто попал на мокрый участок. Но в том месте это действительно очень опасно. Насколько я видел, он довольно сильно врезался в барьеры. Так что, думаю, сегодня у него болит голова. Бедняга. Думаю, свою роль сыграла и определённая доля разочарования. Старт уже получился неидеальным. Его напарник сумел удержать позицию, и, думаю, Макс просто хотел изменить ситуацию, прорваться вперёд и пойти на больший риск. Если бы это сработало, в конце прямой он обошёл бы двоих и, скорее всего, стал бы героем. А теперь он им не стал. В этом и заключается специфика Формулы-1.

Человек, который сидит за рулём этой машины, принимает решение. Со мной такое тоже много раз случалось, хотя меня, конечно, нельзя сравнивать с Максом Ферстаппеном. Ты принимаешь решение, и оно просто не всегда оказывается правильным», — сказал Ральф в подкасте Backstage Boxengasse.