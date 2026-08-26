Андреа Кими Антонелли рассказал, на каких действующих гонщиков равнялся в детстве

Лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 Андреа Кими Антонелли рассказал о своих кумирах в автоспорте и поделился воспоминаниями о первом выходе на трассу с ними.

«Это оригинальный автограф моего кумира — Айртона Сенны. Мне его подарил мой очень близкий друг Педро. Это был прекрасный подарок, и это действительно оригинальный автограф, который оставил сам Айртон. Если не ошибаюсь, он датирован 1984 годом. Моим кумиром всегда был и, думаю, навсегда останется Айртон. Когда я рос и смотрел Формулу-1, конечно, были и другие пилоты, на которых я равнялся. В детстве это, безусловно, были Льюис Хэмилтон и [Макс] Ферстаппен.

Первый раз оказаться с ними на трассе было очень волнительно, потому что ты привык видеть их по телевизору, а вживую всё совершенно иначе. Когда я впервые вышел с ними на трассу, мне потребовалось какое-то время, чтобы осознать происходящее. Это один из тех моментов, которые действительно становятся особенными и которые ты запоминаешь на всю жизнь», — сказал Антонелли в интервью GQ.