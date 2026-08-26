«Более правильные». Вольф — об отношениях с «Ред Булл» после увольнения Хорнера

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что отношения между его командой и «Ред Булл» заметно улучшились после увольнения Кристиана Хорнера.

«Это команда-претендент. Думаю, они и дальше хотят воспринимать себя именно так. У меня очень хорошие отношения с Лораном Мекисом, который всегда говорит прямо, без дерьма и лжи. Для нас это важно с точки зрения сотрудничества, обсуждения общих вопросов и попыток добиться правильных изменений в регламенте в интересах всего спорта.

Лорана невозможно заболтать, как и меня. Поэтому у нас очень чёткий формат взаимодействия. В конце концов, он мой коллега на том же уровне, человек, который в своей команде делает примерно то же, что и я здесь. Поэтому сейчас отношения между руководителями команд выглядят гораздо более правильными, чем раньше», — приводит слова Вольфа издание GPblog.