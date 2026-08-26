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«Более правильные». Вольф — об отношениях с «Ред Булл» после увольнения Хорнера

«Более правильные». Вольф — об отношениях с «Ред Булл» после увольнения Хорнера
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что отношения между его командой и «Ред Булл» заметно улучшились после увольнения Кристиана Хорнера.

«Это команда-претендент. Думаю, они и дальше хотят воспринимать себя именно так. У меня очень хорошие отношения с Лораном Мекисом, который всегда говорит прямо, без дерьма и лжи. Для нас это важно с точки зрения сотрудничества, обсуждения общих вопросов и попыток добиться правильных изменений в регламенте в интересах всего спорта.

Лорана невозможно заболтать, как и меня. Поэтому у нас очень чёткий формат взаимодействия. В конце концов, он мой коллега на том же уровне, человек, который в своей команде делает примерно то же, что и я здесь. Поэтому сейчас отношения между руководителями команд выглядят гораздо более правильными, чем раньше», — приводит слова Вольфа издание GPblog.

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Источник: «Астон Мартин» ведёт переговоры с Тото Вольфом о поставке двигателей с 2028 года