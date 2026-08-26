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Стелла — о проблемах Пиастри: носят техническую, а не психологическую составляющую

Стелла — о проблемах Пиастри: носят техническую, а не психологическую составляющую
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла опроверг предположения о том, что проблемы пилота команды Оскара Пиастри в сравнении с действующим чемпионом Формулы-1 и его напарником Ландо Норрисом носят психологический характер.

«В прошлом году мы уже видели на примере Оскара, что с технической точки зрения, когда у машины такой низкий уровень сцепления как, например, в Мексике или в Остине, ему нужно адаптировать стиль пилотирования, свой подход и ожидания от управления машиной. На это, я бы сказал, требуется определённое умственное усилие и из‑за этого он теряет пару десятых секунды. Не думаю, что тут есть какая‑то психологическая составляющая, это чисто технический момент», — приводит слова Стеллы издание Nextgen-Auto.

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