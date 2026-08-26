Хаджар — о пропущенном ГП Нидерландов: непривычно не участвовать и наблюдать со стороны

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар подтвердил, что легенда MotoGP Марк Маркес посоветовал ему не рисковать и пропустить Гран-при Нидерландов из-за травмы запястья.

«После травмы я выслушал много советов от медиков, но для меня было особенно важно услышать мнение гонщика, который сталкивался с чем‑то похожим. Мы обменивались голосовыми сообщениями. Он сказал, что в такой ситуации лучше просто пропустить уикенд, чтобы не рисковать всерьёз.

Я гоняюсь с семи лет, сейчас мне 21, и до этого я ни разу не пропускал гоночный уикенд из‑за травмы. Было очень непривычно не участвовать и наблюдать со стороны, но что поделать, такова ситуация.

Это первый раз, когда я слежу за уикендом, не принимая в нём участия, и в этом есть своя изюминка. Всегда можно чему‑то научиться. Во время гоночного уикенда я обычно сосредоточен на решении конкретных задач, будто нахожусь «в туннеле», и порой упускаю информацию, которая могла бы пригодиться», — приводит слова Хаджара издание Nextgen-Auto.