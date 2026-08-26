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Пилот MotoGP Аи Огура пропустит ГП Арагона из-за травмы руки, его заменит Лоренцо Савадори

Пилот MotoGP Аи Огура пропустит ГП Арагона из-за травмы руки, его заменит Лоренцо Савадори
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Гонщик MotoGP Аи Огура пропустит Гран-при Арагона из-за травмы левой руки, полученной на тренировке в Японии. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Гонщик команды «Трэкхаус» MotoGP Аи Огура получил травму левой руки во время тренировки в Японии. По прибытии в Европу выяснилось, что перелом рядом с большим пальцем левой руки требует хирургического вмешательства. Операция состоится в четверг на этой неделе.

Команда приветствует Лоренцо Савадори, который заменит Огуру на этом этапе в Арагоне. Желаем Аи скорейшего восстановления и благодарим Лоренцо за согласие выйти на замену в столь короткие сроки», — сказано в заявлении команды.

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