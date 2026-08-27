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Дэвид Култхард: никогда не слышал, чтобы Льюис Хэмилтон был так зол по радио

Дэвид Култхард: никогда не слышал, чтобы Льюис Хэмилтон был так зол по радио
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард заявил, что никогда не слышал, чтобы семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон был так зол по радио, как на Гран-при Нидерландов.

«Я думаю, у него есть веские основания. Я никогда не слышал, чтобы Льюис Хэмилтон был так зол по радио. Я никогда не слышал, чтобы он повышал голос. Он никогда не ругается. Никогда», — сказал Култхард в подкасте Up to Speed.

Во время гонки в Зандворте Хэмилтон был недоволен стратегией «Феррари», когда застрял позади напарника Шарля Леклера, который ехал на более старых шинах. Британец по радио саркастически сказал: «Отличный способ тратить время, ребята, хорошая работа». Потеря времени, по его мнению, стоила ему подиума — он финишировал четвёртым, уступив третье место Джорджу Расселлу.

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