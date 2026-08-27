«Феррари» может представить обновлённый двигатель в Италии после решения ФИА по ADUO

«Феррари» получила две дополнительные возможности для модернизации силовой установки по системе ADUO и уже собрала обновлённые двигатели для пилотов команды Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона. Теперь команда должна решить, использовать ли новые моторы на предстоящем Гран-при Италии в Монце. Об этом сообщает издание Motorsport.

Сообщается, что окончательное решение в «Феррари» примут до конца этой недели, когда будут утверждены детали, которые отправятся на итальянский этап. Пока команда ожидает разрешения на установку силовой установки ADUO2 в машины Леклера и Хэмилтона.

Необходимость дополнительного тестирования связана с требованиями действующего регламента. Перед использованием на гоночном уикенде новый двигатель должен пройти ресурсные испытания — силовая установка обязана отработать на стенде как минимум шесть Гран-при без проблем с надёжностью.

Работу над мотором также осложнил обязательный летний перерыв, из-за которого завод «Феррари» в Маранелло был закрыт. Кроме того, при обнаружении проблемы и необходимости внесения даже небольшой модификации процесс омологации приходится останавливать и начинать заново.

По предварительным данным, обновлённый шестицилиндровый двигатель получит около 15 дополнительных лошадиных сил и изменённую характеристику отдачи мощности. Ожидается, что это позволит «Феррари» сократить отставание от «Мерседеса», а также улучшить процесс зарядки гибридной системы.

Изменения затронули турбокомпрессоры Garrett и камеру сгорания. Последняя была доработана для более эффективного использования нового топлива Shell, которое будет применяться на Гран-при Италии. Ожидается, что прибавка производительности станет результатом совместного эффекта нового топлива и модернизированного двигателя внутреннего сгорания.

При этом, как сообщает источник, «Феррари» не рассматривает Монцу как очевидный шанс на победу: характеристики трассы не слишком хорошо соответствуют SF-26. Главной задачей команды может стать сокращение отставания от «Мерседеса» в квалификации.