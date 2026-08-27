GPblog: «Рейсинг Буллз» склоняется к сохранению Лоусона и Линдблада на 2027 год

«Рейсинг Буллз» в данный момент рассматривает сохранение пилотов команды Лиама Лоусона и Арвида Линдблада в качестве основной пары гонщиков на сезон-2027. Об этом сообщает GPblog. При этом на место в команде может претендовать также лидер чемпионата Формулы-2 Никола Цолов, который на этой неделе впервые протестирует болид Формулы-1 в рамках тестов предыдущих машин (TPC).

«Наличие сразу трёх сильных пилотов не является проблемой для команды. Арвид и Лиам оба отлично справляются со своей работой. Я считаю, что Лиам сейчас занимает девятое место в чемпионате, и он показал как в квалификациях, так и в гонках, что очень быстр. То же самое можно сказать и о Николе, который отлично выступает в Формуле-2. В конечном счёте состав пилотов на следующий год — это решение Алана [Пермейна]. Поэтому он сделает то, что будет лучше для команды», — приводит слова Байера GPblog.

По информации источника, наиболее вероятным сценарием на данный момент является сохранение Лоусона и Линдблада в составе «Рейсинг Буллз» в 2027 году. Цолов при этом, вероятнее всего, получит роль тестового и резервного пилота команды.