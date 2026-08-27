Култхард объяснил, почему продление Ферстаппена усилит «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что продление контракта между Максом Ферстаппеном и «Ред Булл» может положительно повлиять не только на самого нидерландца, но и на команду в целом.

«На Гран-при приезжает около 80 с лишним человек, а на базе работают 2000 человек. Всё, что они делают, — получают информацию на брифинге в понедельник, а всё остальное время читают журналы или сайты. Когда получаешь такое подтверждение, это говорит всем: «То, что мы делаем, правильно». В автоспорте бывают циклы, ни одна команда не побеждает постоянно.

Если посмотреть, на каком этапе сейчас находится этот проект с силовой установкой и всем остальным, то это очень впечатляющая база для дальнейшего развития. Я всё время говорил, что «Ред Булл» — команда, которая позволяет Максу быть Максом. Другим командам потенциально пришлось бы требовать от него делать то, чего он не хочет или с чем ему некомфортно, поэтому для него это всегда было идеальное место. Люди захотят с ним работать. В командах постоянно происходят переходы, инженеры переходят из одной команды в другую, дизайнеры и другие специалисты тоже», — приводит слова Култхарда RacingNews365.