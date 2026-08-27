15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Мерседесе» раскрыли проблемы с темпом Антонелли на Гран-при Нидерландов

В «Мерседесе» раскрыли проблемы с темпом Антонелли на Гран-при Нидерландов
Комментарии

Главный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, почему пилот команды Андреа Кими Антонелли столкнулся с проблемами с темпом по ходу Гран-при Нидерландов.

Формула-1 2026. Этап 12, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
23 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2:04:44.859
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+11.536
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.906

«С каждой следующей шиной возникало немного больше избыточной поворачиваемости, чем с предыдущей, и мы пытаемся понять, почему так происходило. При этом мы не меняли машину и не добавляли аэродинамического баланса, который мог бы это объяснить. Поэтому очень подробно изучаем данные и пытаемся докопаться до сути проблемы, потому что важно решить подобные вопросы до следующей гонки. Очевидно, сейчас борьба за скорость становится всё плотнее. Всё ещё ждём наше крупное обновление, которое нам поможет, но пока нам придётся побороться», — приводит слова Шовлина Motorsport.

Материалы по теме
Антонелли: второе место было максимумом, на который мы могли рассчитывать