В «Мерседесе» раскрыли проблемы с темпом Антонелли на Гран-при Нидерландов

Главный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, почему пилот команды Андреа Кими Антонелли столкнулся с проблемами с темпом по ходу Гран-при Нидерландов.

«С каждой следующей шиной возникало немного больше избыточной поворачиваемости, чем с предыдущей, и мы пытаемся понять, почему так происходило. При этом мы не меняли машину и не добавляли аэродинамического баланса, который мог бы это объяснить. Поэтому очень подробно изучаем данные и пытаемся докопаться до сути проблемы, потому что важно решить подобные вопросы до следующей гонки. Очевидно, сейчас борьба за скорость становится всё плотнее. Всё ещё ждём наше крупное обновление, которое нам поможет, но пока нам придётся побороться», — приводит слова Шовлина Motorsport.