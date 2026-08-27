Экс-пилот Ф-1 считает, что скромность отличает Ферстаппена от других чемпионов

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард рассказал, чем четырёхкратный обладатель титула Макс Ферстаппен отличается от других чемпионов мира, таких как Айртон Сенна, Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер.

«У него свой уникальный подход к тому, как всё делать, именно это, на мой взгляд, отличает его от остальных. Айртон [Сенна] был очень духовным человеком. Михаэль [Шумахер] был очень немецким по своему характеру. Льюис [Хэмилтон] предпочитает держать людей на некоторой дистанции.

В подходе Макса есть скромность, и я нахожу это очень освежающим. Он не пытается быть кем-то другим. Например, когда выходил фильм о Формуле-1, все туда отправлялись, а он сказал: «Мне необязательно туда идти. Зачем мне это? Я уже посмотрел фильм».

Он делает то, что хочет, заслужил право делать то, что хочет. Постоянно говорят: «Ты должен сделать это, должен сделать то», — именно поэтому в краткосрочной перспективе ему было бы сложно в другой команде. В какой-то момент там от Макса потребовали бы заниматься подобными вещами», — приводит слова Култхарда RacingNews365.