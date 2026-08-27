Франко Колапинто останется в «Альпин» на сезон-2027 — источник

Аргентинский пилот Франко Колапинто, вероятно, продолжит выступать за «Альпин» в сезоне-2027. Как сообщает издание Motorsport Week, команда довольна прогрессом гонщика и близка к продлению с ним сотрудничества.

Как пишет источник, в «Альпин» и руководстве команды довольны тем, как Колапинто адаптировался к новому регламенту. По их информации, после позитивных переговоров с представителями аргентинца команда, вероятно, продлит с ним контракт на сезон-2027.

В текущем сезоне «Альпин» набрала 63 очка и занимает шестое место в Кубке конструкторов. От пятой позиции, которую занимает «Рейсинг Буллз», команду отделяют три очка, а преимущество над седьмым «Хаасом» составляет 42 очка.

Сам Колапинто расположился на 12-м месте с 19 очками. Лучший результат — шестое место на Гран-при Канады.