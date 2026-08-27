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«Как бы тяжело ни было». Смедли вновь призвал «Феррари» сосредоточиться на Хэмилтоне

«Как бы тяжело ни было». Смедли вновь призвал «Феррари» сосредоточиться на Хэмилтоне
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Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли считает, что команде пришло время сделать ставку на Льюиса Хэмилтона в борьбе за более высокое место в чемпионате.

«С самого начала я придерживался мнения, если «Феррари» хочет повлиять на исход этого чемпионата мира, команде нужно сделать ставку на него. Как бы тяжело это ни было для Шарля Леклера, для команды на его стороне гаража и всех остальных, все они работают на «Феррари».

Льюис провёл более успешный отрезок, и в этом году ситуация именно такова. Он лучше справился со своей работой. И я думаю, если они хотят отбирать очки у «Мерседеса», им нужно делать это всей командой. Во всех остальных случаях им нужно просто убедиться, что Льюис набирает максимум возможных очков. Здесь речь лишь о том, чтобы поступать разумно в интересах команды и постараться максимально улучшить положение «Феррари» в чемпионате мира», — приводит слова Смедли RacingNews365.

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