«Феррари» нужен диктатор?» Психолог Ф-1 Чекарелли — о Вассёре и Вольфе

Спортивный психолог и врач Формулы-1, специализирующийся на клиентах из гонок, Риккардо Чекарелли сравнил подходы руководителей «Феррари» Фредерика Вассёра и «Мерседеса» Тото Вольфа к управлению пилотами.

— Они оба являются руководителями топ-команд.

— Думаю, для Тото имеет значение и то, что он также является совладельцем команды. Его невозможно сместить: он руководит командой уже очень давно, тогда как в «Феррари» всегда есть сомнения, доживёт ли тот, кто стоит у руля, до Рождества, потому что на него оказывается такое давление, которого нет ни в одной другой команде. А управлять двумя породистыми скакунами вроде Льюиса и Шарля непросто.

— Это так, но Жан Тодт управлял эпохой Шумахера как настоящий «диктатор», без обсуждений навязывая решения, которые не раз вызывали ожесточённые споры.

— Когда находишься в паддоке, не раз можно услышать, как кто-то тихо говорит, что «Феррари» нужен диктатор. То есть очень сильный человек, который берёт на себя ответственность и командует, пусть даже немного авторитарно. И, вероятно, именно это Тото Вольф в какой-то степени сделал за закрытыми дверями, ясно дав понять, что интересы команды стоят выше интересов пилотов, а тот, кто не соблюдает правила, может уйти. Но в «Феррари» это сложнее. У Вассёра нет такого характера, возможно, сейчас для жёсткого подхода просто нет необходимых условий. Меня не удивит, если Вассёр от природы склонен сглаживать отношения между пилотами, стараясь не мешать им, — приводит слова Чекарелли итальянская редакция Motorsport.