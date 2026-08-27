15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» нужен диктатор?» Психолог Ф-1 Чекарелли — о Вассёре и Вольфе

«Феррари» нужен диктатор?» Психолог Ф-1 Чекарелли — о Вассёре и Вольфе
Комментарии

Спортивный психолог и врач Формулы-1, специализирующийся на клиентах из гонок, Риккардо Чекарелли сравнил подходы руководителей «Феррари» Фредерика Вассёра и «Мерседеса» Тото Вольфа к управлению пилотами.

— Они оба являются руководителями топ-команд.
— Думаю, для Тото имеет значение и то, что он также является совладельцем команды. Его невозможно сместить: он руководит командой уже очень давно, тогда как в «Феррари» всегда есть сомнения, доживёт ли тот, кто стоит у руля, до Рождества, потому что на него оказывается такое давление, которого нет ни в одной другой команде. А управлять двумя породистыми скакунами вроде Льюиса и Шарля непросто.

— Это так, но Жан Тодт управлял эпохой Шумахера как настоящий «диктатор», без обсуждений навязывая решения, которые не раз вызывали ожесточённые споры.
— Когда находишься в паддоке, не раз можно услышать, как кто-то тихо говорит, что «Феррари» нужен диктатор. То есть очень сильный человек, который берёт на себя ответственность и командует, пусть даже немного авторитарно. И, вероятно, именно это Тото Вольф в какой-то степени сделал за закрытыми дверями, ясно дав понять, что интересы команды стоят выше интересов пилотов, а тот, кто не соблюдает правила, может уйти. Но в «Феррари» это сложнее. У Вассёра нет такого характера, возможно, сейчас для жёсткого подхода просто нет необходимых условий. Меня не удивит, если Вассёр от природы склонен сглаживать отношения между пилотами, стараясь не мешать им, — приводит слова Чекарелли итальянская редакция Motorsport.

Материалы по теме
Вассёр объяснил, почему «Феррари» не стала давать прямой приказ об обмене позициями
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android