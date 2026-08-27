Эксперт Ф-1 — о «Феррари»: так вы никогда не наведёте порядок в этом цирке!

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер считает, что «Феррари» необходимо перенять более жёсткий подход «Мерседеса» к командной тактике и посоветовал руководителю команды Фредерику Вассёру стать решительнее.

«Если посмотреть на то, как всё было реализовано «Мерседесом», остаётся только сказать: именно так нужно действовать, если хочешь стать чемпионом мира.

«Феррари»? Так вы в никогда не наведёте порядок в этом цирке! На мой взгляд, команда совершенно неправильно делает то, что руководитель команды не даёт четкого указания. Неужели вы всерьёз думаете, что [Джордж] Расселл с радостью и удовольствием пропустил [Кими] Антонелли? Конечно, нет. Но если поступает приказ, он является обязательным, и тогда его выполняют. Это часть работы. Вассёру нужно стать гораздо прямолинейнее и гораздо чётче. И всем в «Феррари» должно быть ясно: это будет исходить от меня. И я на это согласился», — приводит слова Даннера Motorsport-Magazin.