Колапинто продлил контракт с «Альпин» на сезон-2027

«Альпин» официально объявила о продлении контракта с Франко Колапинто. Аргентинский пилот продолжит выступать за команду в сезоне-2027 и сохранит место напарника Пьера Гасли. Таким образом, состав команды на следующий сезон полностью определён.

Фото: Пресс-служба «Альпин»

Колапинто присоединился к «Альпин» в качестве резервного пилота в 2025 году, а затем получил место в основном составе по ходу сезона, заменив Джека Дуэна на этапе в Эмилии-Романьи. В 2026 году аргентинец набрал 19 очков на шести Гран-при, что помогло команде закрепиться на шестом месте в Кубке конструкторов.

Ранее свой контракт продлил четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен.