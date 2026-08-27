Колапинто прокомментировал продление контракта с «Альпин»

Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто высказался о решении команды оставить его на сезон-2027

«Очень рад остаться в этой команде в 2027 году. Чувствую себя здесь очень счастливым и уверенным, особенно приятно, что в этом году мы добились значительного прогресса по сравнению с прошлым. Нам предстоит достичь ещё многих целей, знаю, что команда очень усердно работает над поиском производительности и постоянным улучшением машины.

Наши долгосрочные цели очевидны — бороться и побеждать, и я благодарен команде, Флавио [Бриаторе] и Стиву [Нильсену, управляющему директору] за оказанное мне доверие и возможность продолжить выступать за команду в будущем. С нетерпением жду того, как всё будет развиваться, и в первую очередь сосредоточусь на своей работе на трассе», — приводит слова Колапинто пресс-служба Формулы-1.