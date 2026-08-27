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«Они сейчас в совершенно другой лиге». Сайнс — об «Астон Мартин»

«Они сейчас в совершенно другой лиге». Сайнс — об «Астон Мартин»
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс признал, что после появления последних обновлений «Астон Мартин» значительно опередил его команду по темпу.

«Мы примерно там, где и ожидали — ближе к концу пелотона. Сейчас мы быстрее только «Кадиллака». Вы видели темп «Астон Мартин» в гонке — сейчас они в совершенно другой лиге. Не могли с ними бороться, да и вообще ни с кем не могли», — приводит слова Сайнса издание RacingNews365.

На этапе в Венгрии команда представила почти полностью обновлённое шасси, а в Зандворте на машину установили силовую установку «Хонды», которую доработали по системе ADUO. В результате пилот команды Фернандо Алонсо финишировал девятым и принёс вторые очки команде.

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