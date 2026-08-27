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Бриаторе — о Колапинто: действительно вырос и стал зрелым пилотом

Бриаторе — о Колапинто: действительно вырос и стал зрелым пилотом
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе отметил результаты и личностный рост Франко Колапинто, повлиявшие на решение продлить аргентинца на следующий сезон.

«Мы очень рады подтвердить наш состав пилотов на 2027 год, при этом Франко остаётся боевым пилотом вместе с Пьером [Гасли]. Для меня последовательность очень важна. Теперь с точки зрения пилотов мы определились, и я много раз говорил, что, хотя это важная часть головоломки, наиболее значимая задача, которую нам необходимо решить, — спроектировать и построить быструю машину, и это по-прежнему наш главный приоритет.

Мы видели, как Франко действительно вырос и стал зрелым пилотом в этом году. Его результаты в Майами и Монреале особенно подтвердили то, что я уже знал: Франко заслуживает места в Формуле-1 и заслуживает места в этой команде. Я ожидаю, что и Франко, и Пьер продолжат отлично выступать на трассе, а вся команда будет неустанно работать до тех пор, пока мы не начнём бороться за победы и не добьёмся их», — приводит слова Бриаторе официальный сайт Формулы-1.

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