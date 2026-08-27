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«Пирелли» раскрыла состав шин на вернувшийся в Формулу-1 «Сепанг»

«Пирелли» раскрыла состав шин на вернувшийся в Формулу-1 «Сепанг»
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В «Пирелли» определились с составами шин на три этапа второй половины сезона Формулы-1. Гран-при Бахрейна в этом году пройдёт на вернувшемся в календарь «Сепанге», и для гонки в Малайзии будет выбран средний диапазон составов. Для этапов в Баку и Сингапуре шинный производитель привезёт средние составы.

«Малайзийская трасса оказывает среднюю нагрузку на шины по сравнению с остальными автодромами календаря чемпионата. Асфальт в Куала-Лумпуре отличается высокой абразивностью и не обновлялся с момента последнего проведения Гран-при Формулы-1 в 2017 году. Отказ от самых жёстких составов должен сократить разницу во времени между стратегиями с одним и двумя пит-стопами и тем самым увеличить количество возможных вариантов тактики в гонке», — сообщается в пресс-релизе организации.

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