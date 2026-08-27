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Сотрудницу, обвинившую Хорнера в домогательствах, уволили из новой команды — The Sun

Сотрудницу, обвинившую Хорнера в домогательствах, уволили из новой команды — The Sun
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Сотрудница «Ред Булл», ранее обвинившая бывшего руководителя команды Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, была уволена из новой команды Формулы-1, где она проработала менее года, сообщает издание The Sun.

Причиной увольнения, по данным издания, стали «проблемы с доверием» и «отсутствие сдержанности».

Напомним, ранее эта же сотрудница обвиняла Хорнера в неподобающем поведении, однако в ходе двух внутренних расследований он был признан невиновным.

За отказ от претензий обвинительница получила от австрийской команды около £ 3 млн. Отметим, что в сентябре 2025 года портал Blick сообщал, что женщина устроилась на работу в команду Формулы-1 «Кадиллак».

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