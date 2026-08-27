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Ральф Шумахер назвал главное разочарование сезона-2026 в Формуле-1

Ральф Шумахер назвал главное разочарование сезона-2026 в Формуле-1
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что главным разочарованием нынешнего сезона является команда «Уильямс», и возложил ответственность за неудачные результаты на руководителя коллектива Джеймса Ваулза.

«Главное разочарование сезона? «Уильямс», определённо. У команды двигатель «Мерседеса», лучший в Формуле-1. А она строит вокруг него такое шасси. На Ваулзе, руководителе коллектива, тоже ответственность. Если результаты не начнут улучшаться в ближайшее время, ситуация для него может сильно осложниться», — приводит слова Шумахера издание Bild.

В текущем сезоне Ф-1 «Уильямс» занимает девятое место в Кубке конструкторов с 11 очками.

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